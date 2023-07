F1 GP Ungheria 2023 | Verstappen | “Difficile interpretare questa giornata”

(Di venerdì 21 luglio 2023) “Penso sia molto. Dobbiamo analizzare i dati per capire. Abbiamo cercato di risparmiare al massimo le gomme in vista del format delle qualifiche di domani. Così facendo abbiamo dovuto girare di meno, spiace per i tifosi”. Così Maxdopo le anomale e inaspettatamente complicate prove libere del venerdì del Gp di: “Non ho avuto brutte sensazioni. Ho sentito un po’ di sottosterzo nel secondo long run. Forse possiamo crescere sul giro secco, ma nel complesso la macchina mi sembra forte come sempre”. SportFace.

BUDAPEST () " La Ferrari di Charles Leclerc chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del Gran Premio disul tracciato di Nepliget, a Budapest. Il pilota della rossa è stato il più veloce, in 1'17686, precedendo la McLaren di Lando Norris (+0015) e la Renault di Pierre Gasly (+0232). Fuori dalla ...BUDAPEST Si tinge di rosso speranza il cielo sopra l'Hungaroring , al termine di una giornata di prove libere che vede davanti a tutti la Ferrari di Charles Leclerc : se davvero la pista magiara " ...BUDAPEST - Una rondine non fa primavera, specialmente a fine luglio, ma vedere davanti a tutti, seppure per una sessione di prove libere, Charles Leclerc con la Ferrari, fa almeno ben sperare in un ...

Diretta F1, PL1 in Ungheria: Ferrari in pista a Budapest FormulaPassion.it

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - La prima giornata della trentottesima edizione del Gran Premio d'Ungheria è stata caratterizzata dall'alternarsi delle c ...Ufficiale l'arrivo di Castellanos in biancoceleste il patron è ad Auronzo. Pioli ottimista sul futuro. L'attaccante del Tottenham vuole il Bayern. Leclerc domina le prime libere in Ungheria ...