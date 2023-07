F1 Gp Budapest | Russell il più veloce in prime libere

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Leclerc settimo, errore di Perez. Sainz esce fuori pista Prima sessione di provestrana per il Gp di. Pochi i piloti che hanno concluso i giri a causa della pioggia. Il piùè stato Georgecon la sua Mercedes che ha chiuso in 1:38.795 davanti a Oscar Piastri con la McLaren a +0.359 e Lance Stroll a +1.218 con l’Aston Martin. Errore di Sergio Perez al via e Red Bull a muro, ma non è andata bene neanche alla Ferarri di Carlos Sainz uscito fuori pista. Quarto tempo per l’altra McLaren di Lando Norris, seguito dall’Aston Martin di Fernando Alonso, l’Alfa Romeo di Valterri Bottas e la Ferrari di Charles Leclerc settimo. A chiudere la top ten l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou, la Williams di Logan Sargeant e la Haas di Nico Hulkenberg. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.