F1 | George Russell il più veloce sotto la pioggia nelle FP1 in Ungheria Sergio Perez a muro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Pochi giri e poche indicazioni dalle FP1 del GP d’, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Lae le bandiere rosse sono state grandi protagoniste: in testa chiudedavanti a Oscar Piastri, alle Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll e Lando Norris, ma risposte maggiori le avremo dalle FP2 che dovrebbero svolgersi all’asciutto. Una prima sessione di prove libere che sicuramente non ha aiutato le scuderie ad avere indicazioni in merito a quelli che saranno i valori in pista in questo fine settimana. Labattente ha reso impossibile o quasi qualsiasi tipo di di attività: qualcuno ha provato a scendere in pista con le gomme intermedie, ma specie nella seconda parte delle FP1 lasi è fatta sempre più battente e Norris ha ...

L'erede di Hamilton Il rinnovo del sette volte iridato avrà fatto sorgere più di qualche domanda in Mercedes e in. Secondo le parole di Gwen Lagrue , consulente del team per lo ...Mercedes -ha le idee chiare per quanto concerne la seconda parte del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Mercedes, presente oggi in conferenza stampa, ha dichiarato che il suo obiettivo è ...a un anno dalla sua prima pole Nel corso di questa stagione,ha ottenuto un solo piazzamento sul podio con il 3° posto nel Gran Premio di Spagna, e l'obiettivo principale del britannico della Mercedes sarà quello di replicare o migliorare la ...

Per il consulente del team per lo sviluppo dei piloti, Gwen Lagrue, qualora Hamilton dovesse lasciare la Mercedes Russell sarebbe il ruolo campione ...George Russell è carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell'Hungaroring il portacolori d ...