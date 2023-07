F 1 | GP Ungheria - Ferrari in testa nel venerdì di prove libere

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 luglio 2023) Charles Leclerc è stato il più veloce nella seconda sessione didel Gran Premio d', undicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco dellaè riuscito a fermare il cronometro sull'1:17.686, ottenendo così la migliore prestazione della sessione con soli 15 millesimi di vantaggio sulla McLaren di Lando Norris. L'inglese del team di Woking è riuscito a esprimersi al meglio con la sua MCL36 sulla pista dell'Hungaroring, confermando la crescita prestazionale della sua vettura. Terzo tempo per la Alpine di Pierre Gasly, staccato di due decimi e per una manciata di millesimi davanti all'AlphaTauri di Yuki Tsunoda. Norris in palla. Dopo la pioggia di questa mattina, i team hanno approcciato a questa seconda sessione cercando di recuperare quanto più tempo possibile sul tracciato. Ne è venuta ...