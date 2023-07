Evaso dalla Rems di Genova | la stessa che ospiterà il “killer delle fidanzate” Luca Delfino

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un 37enne di nazionalità marocchina è fuggitodi Villa Caterina di Pra, laresidenza per l’esecuzionemisure di sicurezza appena fuoridove il prossimo 28 luglio sarà trasferito, il cosiddetto “” condannato per omicidio volontario premeditato.ha già scontato 16 anni e otto mesi nel carcere di La Spezia; ora dovrà passare altri sei anni nelladi Villa Caterina perché ritenuto socialmente pericoloso. Il suo arrivo ha riacceso i riflettori sulla struttura che in passato ha già visto più di un ospite riuscire ad evadere, tanto che recentemente era stato disposto un rafforzamento dei livelli di sicurezza. Misure ...

dai domiciliari l' 8 novembre 2019, fu lui nel giugno del 2020latitanza a far avere al giornalista Marcos García Rey l'altro clamoroso documento sui finanziamenti del regime venezuelano ..."L' evasione di un ospiteRems Villa Caterina di Genova Pra', avvenuta ieri sera, è la dimostrazione che le Residenze ... ma non è stato sufficiente, visto che al giovane straniero che è, è ...Genova . Un ospite della Rems Villa Caterina di Pra' èieri serastruttura che si occupa dell'esecuzione delle misure di sicurezza per chi è stato dichiarato infermo o seminfermo di mente con sentenza penale. Si tratta di un giovane straniero, ...Genova. “L’evasione di un ospite dalla Rems Villa Caterina di Genova Pra’, avvenuta ieri sera, è la dimostrazione che le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza vanno ripensate a livello ...Genova. Evasione dalla rems Villa Caterina di Genova Pra’, la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza dove tra una settimana arriverà il killer delle fidanzate Luca Delfino. Lo rende noto ...