Evasione e resistenza a pubblico ufficiale | Carabinieri arrestano romeno a Monteforte Irpino

Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in arresto un 36enne di origini romene, ritenuto responsabile di "" nonché "a pubblico ufficiale ". È accaduto ieri sera a Monteforte Irpino, nei pressi dell'abitazione dove lo stesso era detenuto agli arresti domiciliari. L'uomo, per futili ...... però, non si può fare se non si aumenta il contrasto all'fiscale. Le misure che sta ... tante altre imprese e oggi invece diventa una battaglia di. La politica deve fare molto di ...In particolare, uno di loro, con a carico reati inerenti allo spaccio di stupefacenti e... di cui uno pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, porto abusivo di armi,e ...

Evasione e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato 36enne a Monteforte Irpino AvellinoToday

L’uomo, per futili motivi, stava litigando animosamente con un suo conoscente.& I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in arresto un 36enne di origini romene, ritenuto responsabile di “Evasione” nonché “Resistenza a pubblico ufficiale”.È accaduto ieri se ...