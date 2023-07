Eurozona | Eurostat | in I trim debito Pil in lieve calo al 91 | 2%

Lo rende noto. Nella Ue anche il rapporto è diminuito dall'83,8% all'83,7%. Sia per l'che per l'Ue, la leggera diminuzione deriva da un aumento del Pil superiore all'aumento del ...Datisul primo trimestre. Grecia al top con 168,3%. Il rapporto deficit/Pil si attesta al 3,2%Adesso, tocca ae a Standard&Poor's correggere il tiro e confessare un eccesso di pessimismo. Bruxelles ha cancellato con un tratto di penna contabile la recessione tecnica dell'...Per quanto riguarda l'Italia, il rapporto debito/Pil è sceso al 143,5%, rispetto al 144,4% del quarto trimestre dello scorso anno.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - Nel primo trimestre dell'anno, il rapporto deficit/Pil nell'Eurozona si e' attestato al 3,2% nell'Ue al 3%, rispettivamente dal 4,7% e dal 4,5% del quar ...