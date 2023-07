EuroCup 2023 24 | fase a gironi | ecco le avversarie delle italiane

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ora conosciamo tutta la primadell’basket/24. Sono stati sorteggiati, infatti, i raggruppamenti che vedranno impegnate Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento nella seconda manifestazione più importante della pallacanestro del Vecchio Continente. Lea caccia della qualificazione in due gruppi complessi da disputare: le prime due qualificate andranno direttamente ai quarti di finale, mentre le altre quattro giocheranno in un turno di spareggio a partita secca. Obiettivo, quindi, entrare nelle prime sei per staccare il pass al turno successivo./24,: Venezia inserita nel Gruppo A, Trento nel Gruppo B GIRONE A HAPOEL TEL AVIVJOVENTUT BADALONACEDEVITA OLIMPIA ...

EuroCup 2023-2024, ecco il calendario della Dolomiti Energia Trentino TrentoToday

"Non vedo l’ora di unirmi alla squadra - dichiara il nuovo cervello del roster - per competere al livello più alto possibile e aiutarla a raggiungere i migliori traguardi" ...Un ulteriore scenario per seguire tutta la Serie A 2023-2024 sarà caratterizzato ancora una volta dalla collaborazione tra Tim e Dazn che per la seconda stagione consecutiva hanno rinnovato l’offerta ...