ESCLUSIVA – MILAN | PRESO OKAFOR! I dettagli | Primapagina

(Di venerdì 21 luglio 2023) 2023-07-21 12:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il colpo a sorpresa delper l’attacco è in realtà un vecchio pallino mai uscito del tutto dai radar degli uomini mercato rossoneri: secondo quanto apinda calciomercato.com, infatti i rossoneri hanno concluso l’acquisto dal Salisburgo di Noah Okafor. L’arrivo in Italia dell’attaccante classe 2000, nazionale svizzero di origini nigeriane e in forza alla formazione austriaca dal gennaio 2020 dopo gli inizi con la maglia del Basilea, è previsto per la giornata di domani, nella quale si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Il trasferimento si è chiuso sulla base di 14 milioni di euro. I NUMERI – Il bilancio di Okafor a Salisburgo parla di 34 gol e 23 assist in ...

C'è un colpo a sorpresa per l'attacco del Milan. I rossoneri stanno chiudendo per Noah Okafor, prima punta classe 2000 del Salisburgo. La società sta definendo proprio ora il rinforzo tanto atteso in ...Calciomercato Milan, contatti per un attaccante di proprietà del PSG: le ultime sulle possibili mosse dei rossoneri Il Milan continua la propria caccia per regalare a Pioli rinforzi per quanto riguard ...