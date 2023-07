Erri De Luca | ”La vostra generazione mette insieme il proprio futuro con quello dell’intero pianeta”

(Di venerdì 21 luglio 2023)Deè stato ospite alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival di cui è stato l’ideatore del logo di quest’anno. Lo scrittore durante la giornata ha incontrato i giurati e ha raccontato ai nostri microfoni del suo modo di vedere le nuove generazioni: ”Lailcon. Un sentimento di responsabilità che nessunaprecedente ha avuto. Questa gioventù è una gioventù che studia moltissimo ed è imbarazzante quanto siano più competenti di quelli che dovrebbero assumerli. Questo divario può solo prore bene per ilDe ...

"Non è uno sciopero tra tanti. Sta cambiando i connotati dell'industria del cinema. L'Italia starà a rimorchio delle lotte americane e dei loro risultati". Così lo scrittore Erri De Luca, primo ospite dell'edizione 53 del Festival di Giffoni (in programma a Giffoni Valle Piana, fino al 29 luglio), ha commentato il recente sciopero degli attori americani, raccontandone le ...Quest'anno il tema della rassegna è Indispensabili, con un manifesto - una grande mano aperta - il cui concept è stato ideato dallo scrittore Erri De Luca. L'amicizia, l'amore, la scoperta dell'...Un'immagine ideata da Erri De Luca e realizzata in collaborazione con Jacopo Apollito, direttore creativo di Giffoni. È Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, a raccontare ...

