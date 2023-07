Erdogan | parlerò con Putin del grano | garantiremo l' accordo

(Di venerdì 21 luglio 2023) La Turchia userà tutti gli strumenti della diplomazia per far ripartire l'sui cereali del Mar Nero: "Discuterò dell'sulcon il presidente russo Vladimir. Credo che ...

Credo che garantiremo la continuazione dell'accordo umanitario", ha detto il presidente Recep Tayyip, aggiungendo che l'interruzione dell'accordo sui cereali del Mar Nero avrà una serie di ...L'intesa che permetteva all'Ucraina di esportare il proprio grano in sicurezza attraverso il Mar Nero è scaduta a mezzanotte.: "con Putin". condanna di Onu, Nato e Ue. La decisione della Russia di interrompere l'accordo sul grano "è un'altra offesa contro l'umanità". Lo afferma in una nota la presidente del ...Negli ultimi giorni abbiamo intensificato i nostri sforzi diplomatici in questo senso - ha dettoin conferenza stampa a Istanbul. "Grazie a tutte le parti coinvolte. Quando tornero' dal mio ...