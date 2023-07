“Era l’ultimo dei più grandi” Addio a un pezzo di storia musicale | il cantante è morto poco fa

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lutto nel mondo della musica internazionale per la morte del, scomparso all’età di 96 anni, solo due settimane prima del suo 97esimo compleanno. L’artista èvenerdì nella sua città natale di New York, ha confermato la sua pubblicista Sylvia Weiner. Non è stata fornita alcuna causa di morte, ma alera stato diagnosticato il morbo di Alzheimer. L’annuncio ufficiale della malattia era arrivato all’inizio del 2021 con un post di Twitter. “La vita è un dono, anche con l’Alzheimer. Grazie a Susan e a tutta la mia famiglia per il supporto”, aveva scritto l’artista nel tweet in cui annunciava di avere l‘Alzheimer. Una rivelazione che ha avuto unssimo impatto nella comunità. Dopo la notizia, molti artisti hanno avevano commentato con messaggi di supporto e solidarietà ...

