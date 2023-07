Equilibrio estetico ed energia dei colori nelle ammalianti opere di Isolde Mischkot | tra Espressionismo Astratto e Informale Materico

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nel momento in cui un artista prende consapevolezza di quale desidera sia il linguaggio più affine alla propria inclinazione, sia essa caratteriale che creativa, lo stile pittorico si trasforma in vero e proprio messaggio, invito visivo all’osservatore a scavare a fondo nella propria interiorità ma anche a scoprire il significato spesso implicito che si nasconde dietro la quotidianità. Ma soprattutto l’esortazione è a non soffermarsi al dettaglio, piuttosto cercare di comprendere l’aspetto più generale di tutto ciò che accade o che capita per caso sotto lo sguardo sensibile dell’autore dell’opera. Questa è esattamente la dimensione creativa in cui si muove la protagonista di oggi che sceglie la non forma proprio per infondere alle sue tele un messaggio più emozionale e al tempo stesso attento all’armonia estetica. Nella fase di ribellione nei confronti dell’arte tradizionale, emersero ...