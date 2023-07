Empoli | Zanetti | “Le prossime partite saranno importanti”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il tecnico dell’Paolo, al termine dell’amichevole disputata ieri a Certaldo, ha commentato le sfide che aspettano gli azzurri settimana prossima, quando la squadra andrà in Austria per giocare le amichevoli internazionali in Tirolo: “I banchi di prova piùli avremo la settimana prossima quando incontreremo due avversari di altissimo livello, anche più avanti di noi a livello di preparazione. Andremo ad allenare l’aspetto mentale, la sofferenza, il ritmo. Queste gare servono per oliare degli scambi di gioco e delle situazioni mentre leci serviranno da preparazione vera e propria per il primo impegno ufficiale di Coppa Italia“. Infine ha aggiunto: “I cori nei miei confronti? Mi fa un grandissimo piacere, ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto”. SportFace.

