Empoli | UFFICIALE l’arrivo di Gyasi | il comunicato

(Di venerdì 21 luglio 2023) Emmanuelè ufficialmente un nuovo giocatore dell’. L’attaccante arriva dallo Spezia a titolo definitivo Emmanuelè ufficialmente un nuovo giocatore dell’. L’attaccante arriva dallo Spezia a titolo definitivo.Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Spezia Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel. Emmanuelè un attaccante di nazionalità italiana e ghanese nato a Palermo l’11 gennaio 1994. Cresce nel settore giovanile della Pro Vercelli e del Torino, arrivando con i granata fino alla Primavera. Nell’estate 2014 il passaggio in prestito al Pisa in Serie C: qui Emmanuel fa il suo esordio nei professionisti, a settembre ...

Empoli e Spezia ufficializzano uno scambio. Gyasi si trasferisce in Toscana a titolo definitivo. Bandinelli in Liguria