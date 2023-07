Empoli | Caprile in prestito via Napoli

Napoli è fatta Come riporta Sky, il portiere firmerà un contratto di cinque anni e il ... Il portiere andrà poi in prestito all'. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ...Commenta per primo Ancora non ci sono novità per il nuovo portiere dell'. Il profilo ideale e preferito dalla società toscana è Eliadi proprietà del Bari, ma promesso sposo del Napoli che poi dovrebbe prestarlo in azzurro. La proprietà fra Bari e Napoli è ...Chiuso nelle gerarchie partenopee dalla coppia Meret - Gollini , il giovane portiere potrebbe ricevere la chance di difendere la porta dell'in A. Eliarisponde perfettamente all'...

Napoli, si chiude per Caprile dal Bari. Sarà poi girato in prestito all'Empoli Sky Sport

Empoli sta perfezionando l'acquisto di Stiven Shpendi, attaccante classe 2003 con 12 gol nell'ultima stagione in Lega Pro. Si attende l'arrivo di Elia Caprile in prestito dal Napoli e di Cheddira con ..."È fatta per Caprile, il Napoli prende il portiere 2001" "È fatta per Caprile, arriverà a Napoli per poi essere girato ma assicurandoci il futuro tra i pali" "Napoli, si chiude per Caprile" Durante il ...