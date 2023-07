Empoli | arriva Gyasi dallo Spezia | Bandinelli fa percorso inverso

(Di venerdì 21 luglio 2023) Scambio sull’asse. I toscani hanno annunciato l’arrivo a titolo definitivo di Emmanuel, attaccante classe ’94, che ha giocato nellonegli ultimi anni ed è reduce da 36 presenze e 6 gol nella stagione da poco conclusa.opposto, invece, sempre a titolo definitivo, per Filippo: l’ex centrocampista degli azzurri si accasa invece in Liguria con un contratto fino al 2027. SportFace.

Nel suo percorso un'esperienza in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona e in Serie B con l'. Nella stagione 2020/2021 ha contribuito alla promozione della Salernitana nella massima serie con ...Emmanuel Gyasi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'. L'attaccantedallo Spezia a titolo definitivo Emmanuel Gyasi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'. L'attaccantedallo Spezia a titolo definitivo. COMUNICATO -...Ranocchia all'. Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E ...da svincolato dopo l'ultima stagione alla Fiorentina OUSSAMA EL AZZOUZI al BOLOGNA (dall'Union ...

Estate empolese, sul sagrato della Collegiata arriva Noa trio in ... Comune di Empoli

"Emmanuel Gyasi è un nuovo calciatore azzurro: attaccante ghanese classe 1994 arriva a titolo definitivo dallo Spezia". "Spezia ...Era arrivato già ad Empoli nei giorni scorsi, giocando anche nell'amichevole di ieri contro il Certaldo. Adesso è anche ufficiale: Emmanuel Gyasi è un nuovo calciatore azzurro. Il calciatore arriva a ...