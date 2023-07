Emergenza caldo | task force del Comune di Casoria | unità mobile di strada

(Di venerdì 21 luglio 2023) “, nessuno resti solo:per accompagnare, assistere e aiutare gli anziani soli”. Lo si legge in un post sulla bacheca Facebook del sindaco di, Raffaele Bene. “L’eccezionale ondata didi questi giorni – prosegue la nota – ci impone interventi di assistenza soprattutto a chi vive condizioni di disagio e marginalità. Per tanti agosto sarà il mese delle vacanze ma per troppi significherà affrontare da soli un periodo di grande difficoltà. Dal 1° agosto l’Ambito 18 di cuicapofila metterà a disposizione degli anziani che restano a casa senza una rete familiare di supporto il servizio PRINS. Chi è in difficoltà potrà contattare il numero verde 800.599865 attivo h 24 anche nei festivi per chiedere pronto ...

Giovedì si è tenuto l'incontro tra il governo e i sindacati sull', ma le parti si aggiorneranno lunedì prossimo. Al centro del nuovo round la gestione degli ammortizzatori sociali, ma non solo. Cgil, Cisl e Uil hanno messo sul tavolo della ministra ...L'cambia l'organizzazione del lavoro e dei tempi. Mentre si parla di leggi e norme che scattino in automatico non appena la colonnina di mercurio supera una certa soglia di gradi, in ...21/07/2023 - 11:55 ROMA - (Ernesto Genoni) - "": Il Ministero al lavoro su gestione integrata degli interventi. Maggiori controlli, task force per la comunicazione delle misure di prevenzione del rischio, protocollo condiviso per ...

Smart working, governo valuta estensione per caldo record Adnkronos

In riferimento all'ondata di calore in atto, la Caritas di Avellino informa che è sempre attivo tutti i giorni, per la popolazione anziana, il telefono amico 0825/31756 dalle ore 9.00 alle 12.00 ...