Emergenza black out nel centro storico | Formato | “L’amministrazione intervenga immediatamente”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Maddaloni. È ormai una vera è propriaquella dell’interruzione dell’energia elettrica neldi Maddaloni, con interi quartieri lasciati al buio e senza corrente per ore ed ore nei giorni più caldi dell’anno. “Tre indizi fanno molto più di una prova, perché in questo caso creano anche dei disagi enormi ad un’ampia fetta di cittadinanza”: a dirlo è Alfonso, consigliere comunale di minoranza di Maddaloni Positiva, che chiede un immediato intervento del. “Nelle sere del 18, 19 e 20 luglio, ampissima parte del quartiere “Formali” e di Via Ponte Carolino, sono stati puntualmente lasciati senza corrente elettrica dalle ore 21.00 a mezzanotte. Oltre agli inevitabili disagi alla persona, tanti cittadini ci hanno segnalato ingenti danni a strumenti elettronici ed ...

