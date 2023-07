Elly Schlein | ' Le porte del Pd sono spalancate | il lavoro sarà lungo e profondo'

... la Fondazione prevista dallo statuto dem, la segretariaSchlien ha sottolineato la necessità ...chi ci guarda da fuori e magari vuole darci" una mano."Abbiamo l'ambizione - ha sottolineato...ha risposto all'appello di Pier Luigi Bersani ad aprire le porte del Pd e di creare una vera e credibile alternativa alla destra. Serve un 'luogo dove sviluppare un pensiero profondo ...ROMA " Fuori Gianni Cuperlo , dentro Nicola Zingaretti . La mossa era nell'aria e da ieri è ufficiale:ha cambiato il vertice della Fondazione Pd. Nominando l'ex segretario ed ex governatore del Lazio al timone. Missione: rafforzare la rete di relazioni europee, far aderire l'organismo del ...

Salario minimo, Musumeci: “Basta assistenzialismo”. La segretaria del Pd, Elly Schlein: “Il lavoro non è un favore ma un diritto”."Abbiamo l'ambizione - ha sottolineato Schlein - di provare a far tornare la politica a non ossessionarsi solo dell'hashtag quotidiano o della prossima ...