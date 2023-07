Elettra Lamborghini risponde agli haters che la criticano per il peso | “Fate pace con il cervello”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 21 luglio 2023)è finita nel mirino deglidopo aver pubblicato alcuni scatti in bikini su Instagram, affiancati da una breve didascalia in cui ha raccontato di aver perso sette chili grazie alle numerose ore di allenamento e la corretta alimentazione seguita nel corso degli ultimi mesi. La voce di Caramello è stata criticata per il suo aspetto fisico proprio perché, secondo alcuni utenti, sarebbe diventata troppo magra. Nelle ultime ore,ha deciso dire in prima persona ai pareri (non richiesti) ricevuti sui social, commentando il percorso affrontato nell’ultimo periodo: “Sono mesi, almeno sei mesi in cui è avvenuto il mio cambiamento, graduale – si legge tra le storie pubblicate su Instagram – Nessuna magia, nessuna lipo, nessuna str*nzata”. Ho ...