Egitto | Bonino | ' bene liberazione Zaki ma questione diritti umani è più aperta che mai'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Certamente ladinon è dovuta al buon cuore del generale Al Sisi. E' il risultato di una serie di pressioni diplomatiche, della politica, dell'opinione pubblica, dell'insistente presenza dell'Università di Bologna, della Farnesina che si è mossa con il suo peso: non saremmo arrivati allo straordinario risultato delladi Patrick senza un gioco di squadra che ha visto in campo tanti soggetti diversi, dalle associazioni dei ricercatori, alla stessa Giorgia Meloni. Ma ci sono altri che sono stati liberati, insieme a? Mi sembra di no. E allora che cosa vogliamo chiudere qui? Il casoè drammaticamente aperto". Lo scrive Emma, leader di +Europa, in un articolo su Il Riformista. "Non si chiude qui il caso Regeni, che ...