Effusioni “bollenti” per strada a Mestre tra una prostituta e il suo cliente | i residenti denunciano il degrado del quartiere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Una passione troppo “rovente” per poter essere sopita: due cittadini, da quanto si apprende unae un suo, si sono lasciati andare ad “” per, distesi su una fioreria (la comodità ha evidentemente ceduto alla concupiscenza), incuranti delle automobili che sfrecciavano accanto. Un piccolo particolare in più: il, per “l‘occasione“, non si è tolto nemmeno il casco della moto. Non si tratta di un film hard, ma è accaduto tutto, come riportato dal quotidiano Il Gazzettino, nella notte tra martedì e mercoledì 19 luglio a, lungo via Trento, a pochi metri dalla stazione. La coppia ha dato il via al suo spettacolo proprio a bordo: testimoni gli automobilisti ma anche gli abitanti (increduli) del ...