Edoardo Donnamaria si definisce cantante | “Faccio sul serio | ecco i miei singoli”

(Di venerdì 21 luglio 2023)si è pensatonel corso della sua ultima intervista a Blogo sottolineando di aver “appena firmato un contratto di distribuzione con ADA Music Italy, divisione Warner Music Italia” e che tutti i suoiscritti dopo il reality sono stati ispirati ad Antonella Fiordelisi “tutte le canzoni che ho scritto da quando sono uscito dal GFVip sono ispirate alla nostra storia“. L’ex volto di Forum ha poi ammesso di non aver mai studiato canto ma che inizierà a farlo “non appena rientro dalle vacanze“, ma nonostante questo non ha problemi con le critiche perché per sua fortuna sono fatte da poche persone. “Il mondo degli hater è grandissimo anche se in realtà si tratta di una piccola percentuale di persone che si moltiplica con profili falsi“. Insomma, nessuno lo critica perché di base nessuno lo ...

, fresco di hit (oggi è uscita "Piccolo sole" , la canzone dedicata all'ex fidanzata Antonella Fiordelisi ) si è lasciato intervistare dai colleghi di TVBlog , svelando perché non ...torna a parlare del Grande Fratello VIP e non ...lancia la nuova hit nei panni di Drojette , il suo alter ego musicale. Questa volta la canzone s'intitola "Piccolo sole" ed è una chiara dedica ad Antonella Fiordelisi , l'...In un'intervista Edoardo Donnamaria svela perché non rifarebbe di nuovo il GF Vip, confidando: "Non sono mai stato fan" ...In una lunga intervista per Tvblog, Edoardo Donnamaria è tornato a parlare della sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP. Una esperienza che lo ha visto, nell’ultima edizione su Canale 5, as ...