Edoardo Donnamaria non rifarebbe il GF Vip e spiega perché

(Di venerdì 21 luglio 2023) In un'intervistasvelanondi nuovo il GF Vip, confidando: "Non sono mai stato fan" L'articolo proviene da Novella 2000.

, fresco di hit (oggi è uscita "Piccolo sole" , la canzone dedicata all'ex fidanzata Antonella Fiordelisi ) si è lasciato intervistare dai colleghi di TVBlog , svelando perché non ...torna a parlare del Grande Fratello VIP e non ...lancia la nuova hit nei panni di Drojette , il suo alter ego musicale. Questa volta la canzone s'intitola "Piccolo sole" ed è una chiara dedica ad Antonella Fiordelisi , l'...In una lunga intervista per Tvblog, Edoardo Donnamaria è tornato a parlare della sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP. Una esperienza che lo ha visto, nell’ultima edizione su Canale 5, as ...Edoardo Donnamaria ha rilasciato una lunga intervista a Tv Blog in occasione della quale ha parlato con molto schiettezza di sè stesso e delle scelte presenti e future. Vediamo cosa ha detto. Edoardo ...