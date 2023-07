È stato finalmente scoperto l’assassino di Laura Kempton Dopo 42 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 21 luglio 2023) A 42di distanza dall’omicidio della 23enne, come riportato da Abc News, gli investigatori hannol’identità del: Ronney James Lee, scomparso nel febbraio del 2005 a causa di un’overdose di cocaina e che, all’epoca dei fatti, aveva 21. La vittima era stata trovata senza vita nel suo appartamento a Portsmouth, nel New Hampshire, il 28 settembre del 1981. Secondo l’autopsia, la ragazza era morta per via di un colpo al lato sinistro della testa,essere rientrata a casa da una serata. Nel corso delle indagini iniziali, le prove raccolte dalla polizia sulla scena del crimine riuscirono a dimostrare soltanto cheera di sesso maschile. Gli indizi, tuttavia, non furono sufficienti per dare un nome e ...