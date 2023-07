È stata la rivelazione della Serie B | che affare per il Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il Napoli, da sempre molto attento ai giovani talenti emergenti del mercato italiano ed estero, sembrerebbe vicino ad un colpo in attacco. Dopo aver definito dal Bari l’arrivo di Caprile, èconfermata la possibilità di chiudere sempre con i pugliesi, una doppia operazione, come avevamo già accennato stamane. LaB Si tratta di Walid Cheddira, classe ’98 ed autenticascorsaB, in cui in 31 gare ha messo a referto 17 goal e 7 assist, tanto da guadagnarsi la chiamatanazionale marocchina che tanto ha fatto bene al mondiale. Walid Cheddira, classe ’98 (ANSA) – spazionapoli.itSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il bomber dei galletti dovrebbe arrivare a titolo definitivo per poi essere girato in prestito ...