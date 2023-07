E' morto Tony Bennett

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E', all'età di 96 anni,, pseudonimo di Anthony Dominick Benedetto, considerato l'ultimo grande crooner americano, dopo la morte di Dean Martin, Frank Sinatra e Perry Como.vanta una carriera di oltre settanta anni ed è vincitore, tra gli altri, di 20 Grammy Awards e di 2 Emmy Awards. Con oltre 100 album all'attivo, è stato nominato NEA Jazz Master ed è entrato a far parte del Kennedy Center Honors. Nel 1950 firma il suo primo contratto con l'etichetta di Frank Sinatra, la Columbia Records. Il suo primo singolo di successo si intitola “Because of You”, prodotto in realtà da Mitch Miller e orchestrato da Percy Faith, e resta in vetta nelle classifiche per quasi tre mesi, vendendo oltre un milione di copie. E' il momento del successo, grazie anche a brani come “Cold, Cold ...