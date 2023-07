È morto Tony Bennett | leggenda della musica americana | aveva 96 anni

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Èa 96, l’ultimo crooner americano. Ilrio interprete di “I Left My Heart in San Francisco” si è spento oggi nella sua casa di Manhattan. Lo ha annunciato la sua portavoce Sylvia Weiner. Il cantante di origini italiane soffriva dal 2016 del morbo di Alzheimer, secondo quanto la moglie Susandichiarato nel febbraio 2021 ad AARP The Magazine. Ha continuato a esibirsi e registrare nonostante la sua malattia; la sua ultima esibizione pubblica fu nell’agosto di quell’anno, quando apparve con Lady Gaga al Radio City Music Hall in uno spettacolo intitolato “One Last Time”. Nel corso di una carriera lunga 70ha vinto 20 Grammy e venduto più di 60 milioni di dischi. Dopo la morte di Dean Martin, Frank ...