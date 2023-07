15.27Bennett, il re dei crooner E'Bennett. Aveva 96 anni ed era l'ultimo crooner americano. Nella sua lunga carriera ha vinto, tra gli altri premi, 20 Grammy awards e un premio alla ...NEW YORK.Bennett, il leggendario cantante pop e jazz di New York, èall'età di 96 anni. Lo riferiscono i media americani. Bennett era noto per canzoni come "The Way You Look Tonight", "Body and Soul"...Era noto per canzoni come 'The Way You Look Tonight', 'Body and Soul' e 'I Left My Heart In San FranciscoBennett, il leggendario cantante pop e jazz di New York, èall'età di 96 anni . Lo riferiscono i media americani. Bennett era noto per canzoni come 'The Way You Look Tonight', 'Body and ...

È morto Tony Bennett, l'ultimo crooner americano

Soffriva da anni di Alzheimer. In 70 anni di carriera ha registrato 100 album. L'ultima esibizione nel febbraio 2021 con Lady Gaga ...(Adnkronos) – Tony Bennett, il leggendario cantante pop e jazz di New York, è morto all’età di 96 anni. Lo riferiscono i media americani. Bennett era noto per canzoni come ‘The Way You Look Tonight’, ...