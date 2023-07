È morta Josephine Chaplin | figlia del grande Charlie L’addio della famiglia “nascosto” tra i necrologi

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ladi, Josphine, èa Parigi lo scorso 13 luglio a 74 anni, lo stesso giorno del decessoquarta moglie dell’attore Oona O’Neill. A darne notizia, uno pubblicato sulle pagine di Le Figaro il 19 luglio ma passato sostanzialmente inosservato. La donna, anche lei attrice, aveva recitato nei Racconti di Canterbury di Pier Paolo Pasolini interpretando May, la moglie adultera dell’anziano Sir January.era la sesta di 11 figli del comico, e la terza degli otto avuti con O’Neill, anche leid’arte. Tra le pellicole di successocarriera di, iniziata ad appena tre anni, si annovera inoltre Escape to the Sun, alla quale aveva ...