Ultime tracce delle tensioni dei giorni scorsi, delloistituzionale del governo con le toghe, delle perplessità del capo dello Stato sul disegno di legge Nordio , in particolare l'abolizione ...Lo'Quando Cospito decise scientemente con la criminalità organizzata di proseguire la guerra volta a far venire giù il carcere- dice lo stesso Delmastro - qualcuno come me e l'amico ...L'episodio simbolo della serie è senza dubbio lotra Grant Williams e Jimmy Butler , ... E se le telecamere non potevano fare a meno di immortalare il confronto a muso, arrivato dopo il ...

Duro scontro su giustizia e carcere tra maggioranza e opposizioni TGLA7

"Abbiamo difeso il 41 bis mentre la sinistra andava a trovare in carcere il terrorista Cospito che teorizzava di demolirlo. Abbiamo voluto l'ergastolo ostativo. Non accettiamo lezioni da nessuno". Com ...PALERMO – Una seduta chiusa praticamente a sorpresa, per un equivoco nella maggioranza, i lavori rinviati (con tutta probabilità) a lunedì e, mentre dal tetto ligneo di Sala delle Lapidi si staccano p ...