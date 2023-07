Due indagati per la morte di Andrea Purgatori

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 luglio 2023) Due persone sono state iscritte nel registro deglinel procedimento della procura di Roma sulladel giornalista. Le indagini si sono aperte dopo la denuncia presentata dai familiari. I due, che operano in una struttura sanitaria di Roma, sono accusati di omicidio colposo. I pm dovrebbero invece affidare la prossima settimana l’incarico per l’autopsia sul corpo dell’ex giornalista. Intanto gli inquirenti, attraverso l’attività dei carabinieri del Nas, stanno acquisendo tutto il materiale relativo alle cure ricevute danelle strutture in cui è stato, a partire dalle cartelle cliniche. Si tratta sia di strutture pubbliche che private. Le indagini sulladiIl giornalista, secondo quanto ...