Doppia sospensione idrica a Salerno | la mappa dei disagi

(Di venerdì 21 luglio 2023) La societàSistemi comunica che la settimana prossima sono previste due sospensioni idriche: Martedì 25 luglio –in Via Dei Greci, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Dei Greci altezza civico n° 64 E, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 10.00 alle ore 14.00 di Martedì 25 luglio, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via dei Greci civici n° 64 A – B – C – L. Mercoledì 26 luglio –in Via Matteo Liberatore, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Matteo Liberatore si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 10.30 alle ore 14.00, alla seguente strada e traverse limitrofe: Via Matteo Liberatore. Si avverte che, ...