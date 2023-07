Dopo l’attacco ai parlamentari Pd su Cospito | Donzelli cerca lo scontro con il M5S | «Con la scusa del Covid ha scarcerato i mafiosi»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 luglio 2023)un periodo di silenzio, nelle fasi in cui i magistrati hanno avviato le indagini per rivelazione di segreto d’ufficio a carico del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il suo coinquilino e compagno di partito, Giovanni, è tornato a parlare. L’ultima uscita pubblica è di oggi, 21 luglio, a Palermo. Il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia attacca il Movimento 5 stelle che, a suo dire, ha favorito la scarcerazione didurante la pandemia di Coronavirus, per scongiurare il contagio nelle carceri sovraffollate. «Chiedevano a me e all’amico Delmastro “cu tu fa fari” – chi te lo fa fare -, perché sul casoera più comodo stare in silenzio e girarsi dall’altra parte. Ma noi abbiamo difeso il 41 bis, la sinistra ha sollevato tanto polverone. Poi, però, non c’è stata più ...