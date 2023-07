Dopo il caso Facci | adesso è il centrodestra a chiedere la testa di Saviano | «Gli insulti contro Salvini sono gravi | è incompatibile con la Rai»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 luglio 2023) Politica e Rai, prosegue lo stra maggioranza e opposizioni sui palinsesti.l’abolizione della striscia quotidiana di Filippoche, per le parole usate nella descrizione della vicenda del figlio di Ignazio La Russa, è stato ritenuto inidoneo è bersagliato dal centrosinistra, al centro delle polemiche è finito Roberto. Lo scrittore, anche lui in procinto di avere una trasmissione sulla tv di Stato, ha pubblicato un post su Facebook in cui reitera la sua personale definizione di Matteo: «Ministro della malavita». La riflessione riguarda l’attacco del leghista a Carola Rackete, candidata alla Europee del 2024 dalla sinistra tedesca. «Accusato di diffamazione aggravata nei confronti di Rackete, è stato protetto dai suoi sodali in Parlamento. Le bande parlamentari che lo ...