Donnarumma shock | rapina in casa | lui e la compagna sequestrati | legati e picchiati

Qui il personale ha chiamato la polizia e ha aiutato la coppia in evidente stato di. Adesso sono entrambi in ospedale per le prime cure. Gianluigi, quante papere per il portiere del ...... ancora sotto. Il 24enne portiere italiano e la sua compagna sono stati portati in ospedale ... la coppia sarebbe stata legata sotto la minaccia "di un'arma" eè stato "leggermente ...Gigioe la fidanzata (foto Lapresse)e la sua ragazza sono riusciti a fuggire ... Il personale dell'albergo si è preso cura della coppia, sottoe ha subito allertato la ...In questa edizione: PNRR, sbloccata la terza rata, Zaky in Italia, Meloni ringrazia Al-Sisi, Esercitazioni militari russe nel Mar Nero, Purgatori, Procura apre un'inchiesta, Peschereccio fermato, cari ...Qui il personale ha chiamato la polizia e ha aiutato la coppia in evidente stato di shock. Adesso sono entrambi in ospedale per le prime cure. Gianluigi Donnarumma, quante papere per il portiere del ...