Donnarumma rapinato | Psg ancora nel mirino | c' è uno schema sospetto

Il bottino che gli autori della rapina e dell'aggressione a Gianluigi e alla sua compagna Alessia Elefante, sono riusciti a portare a casa, equivale a circa mezzo milione di euro, tra orologi, gioielli e borse di lusso. PARIGI. Una notte di paura quella passata da Gianluigi e la compagna Alessia Elefante, aggrediti e derubati nel loro appartamento parigino da un gruppo di individui. L'incubo è cominciato verso le 3:00 di notte, quando il portiere del Paris ...

Il portiere del PSG è stato vittima di una rapina nel suo appartamento parigino, lui e la fidanzata sono riusciti a fuggire e a rifugiarsi in un albergo vicino, poi sono stati portato in ospedale ...Sono stati bruttissimi momenti per Donnarumma e la sua compagna. I ladri, indrodottisi nel suo appartamento di Parigi, hanno ...