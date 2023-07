Donnarumma rapinato in casa Notte di terrore | legato e picchiato insieme alla fidanzata Bottino 500mila euro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Gianluigiina Parigi .di paura per il portiere della Nazionale e per la sua. Un gruppo diri ha fatto irruzione nell'appartamento del calciatore, che ...

Gianluigiin casa a Parigi . Notte di paura per il portiere della Nazionale e per la sua fidanzata. Un gruppo di rapinatori ha fatto irruzione nell'appartamento del calciatore, che si trova ...Secondo i primi riscontri,e la compagna sarebbero state vittime di percosse da parte dei ladri che se ne sono andati con un bottino stimato intorno ai 500.000 euro. Le vittime, dopo ...e la sua fidanzata sono riusciti a fuggire e a rifugiarsi in un hotel vicino alla loro abitazione solo dopo le 3 di notte: da lì i contatti con la polizia che ha iniziato le indagini. La ...

Donnarumma shock: legato e rapinato in casa a Parigi con la fidanzata Tuttosport

Il portiere del Psg e della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma è stato rapinato in casa a Parigi assieme alla compagna Alessia Elefante.Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia sono stati rapinati la scorsa notte nella casa in cui vivono a Parigi. Lo ha confermato una fonte vicina alla coppia, confermando le ...