Brutta avventura per Gianluigi. il portiere del Paris Saint Germain e della Nazionale era in casa con la compagna, quando ha subito unanella sua casa di Parigi la notte scorsa. La coppia è stata immobilizzata da ...... il valore dellaammonterebbe a 500 mila euro .e la sua fidanzata sono riusciti a fuggire e a rifugiarsi in un hotel vicino alla loro abitazione solo dopo le 3 di notte: da lì i ......e la sua compagna Alessia Elefante sarebbero stati legati e spogliati dopo essere stati attaccati nella loro casa. A dare l'allarme è stato il personale di un albergo. Laha avuto ...

Donnarumma, rapina choc a Parigi: picchiato, legato e derubato in casa insieme alla compagna. Bottino da 500mila euro ilmessaggero.it

Brutta disavventura per Gigio Donnarumma, il portiere del PSG e della Nazionale è stato denudato e rapinato, bottino da circa 500 mila euro. Il portiere era in compagnia della compagna Alessia Elefant ...Notte di terrore per Gianluigi Donnarumma e la compagna, Alessia Elefante. I due, infatti, sono stati vittima di una rapina mentre erano all’interno della propria abitazione. L’ex portiere del Milan è ...