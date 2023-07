Donnarumma | paura per il portiere nella sua casa a Parigi

Leggi su zon

(Di venerdì 21 luglio 2023) Una notte di terrore che sicuramente sarà difficile da dimenticare. A, il numero uno del Paris Saint-Germain, Gianluigi, ha subito una rapina in. Il, che si trovavapropria abitazione insieme alla sua compagna, ha subito un’aggressione, oltre ad essere stato legato e poi derubato da uomini che hanno fatto irruzione insua. I responsabili hanno portato via un bottino del valore di oltre 500mila €. I rapinatori sono tutt’ora in fuga, e la Polizia non è riuscita a rintracciarli ancora. A confermare l’accaduto, è stata una fonte vicina alla coppia, che ha confermato le informazioni raccolte dal sito Actu17. Ildel Paris Saint-Germain e la fidanzata sono poi riusciti a liberarsi. Si sono poi rifugiati in piena notte in ...