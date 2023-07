Donnarumma | notte di paura | legato e rapinato in casa con la fidanzata

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 21 luglio 2023) Le vittime, dopo essere state legate, sono riuscite a scappare e a rifugiarsi in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione intorno alle 3:20. Proprio il personale dell'albergo ha quindi allertato le forze dell'ordine e si è preso cura della coppia, ancora sotto shock. Il 24enne portiere italiano e la sua compagna sono stati portati in ospedale per le cure del caso