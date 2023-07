Donnarumma e la sua compagna legati e rapinati in casa a Parigi

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 21 luglio 2023) Notte di paura per Gianluigi, il portiere della nazionale italiana e del Paris Saint-Germain. Gigio è stato vittima di una rapina mentre era incon la sua, in uno stabile di lusso in pieno centro ae percossi, i due si sono visti sottrarre orologi, gioielli e borse di lusso. L’aggressione è avvenuta nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio, come riporta Agence France Presse (AFP). Secondo i primi riscontri,e lasarebbero stati vittime di violenze da parte dei ladri che se ne sono andati con un bottino stimato intorno ai 500mila euro. Gigiocon laAlessia Elefante. Foto Twitter @TV2000itI banditi avrebbero legatoe la sua ...