Donnarumma e la fidanzata aggrediti in casa | il furto nell’abitazione di Parigi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Gigio e la compagna Alessia Elefante sarebbero stati legati dai ladri. Sono stati poi portati in ospedale per accertamenti

Donnarumma e la fidanzata aggrediti in casa: il furto nella casa di Parigi Corriere della Sera

PARIGI (Francia) - Notte di paura per il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia: rapinati nella casa in cui vivono a Parigi. Lo ha confermato una fonte vicina alla coppia, ...Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia sono stati rapinati la scorsa notte nella casa in cui vivono a Parigi. Lo ha confermato una ...