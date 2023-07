Donnarumma e la compagna rapinati nella notte a Parigi

(Di venerdì 21 luglio 2023) La coppia è stata legata e i malviventi si sono allontanati con un bottino di circa 500mila euro(FRANCIA) - Brutta disavventura per il portiere della Nazionale e del Paris Saint Germain, Gianluigi, e la suaAlessia Elefante. Come racconta il sito specializzato "Actu 17",

( MBAPPE NON VUOLE RINNOVARE CON IL PSG ) La ricostruzione dei fattie la, portati in un ospedale dopo l'aggressione, sono stati legati da 'diverse persone' nel loro appartamento ...Secondo quanto si apprende,e lasarebbero stati anche vittime di violenze da parte dei ladri, i quali hanno poi lasciato l'abitazione con un bottino il cui valore stimato è di ...AGI - Brutta avventura per il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi, e per laAlessia Elefante: i due sono stati rapinati nel loro domicilio parigino la notte scorsa. La coppia è stata immobilizzata da alcuni individui che sono penetrati nell'...

Gigio Donnarumma e compagna aggrediti, legati e derubati in casa: bottino da mezzo milione, malviventi in fuga EuropaToday

Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia sono stati rapinati la scorsa notte nella casa in cui vivono a Parigi. Lo ha confermato una fonte vicina alla coppia, confermando le ...Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia sono stati legati, spogliati e rapinati la scorsa notte nella casa in cui vivono a Parigi. Lo ha confermato una fonte vicina alla ...