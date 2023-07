Donna di 77 anni ferita da un colpo di pistola a Pomigliano d’Arco

(Di venerdì 21 luglio 2023) Unadi 77è statadi striscio da undila scorsa notte a, in provincia di Napoli. Da una prima sommaria ricostruzione pare che due persone, al momento ignote, stessero litigando tra loro quando uno dei due avrebbe sparato. Il proiettile sarebbe rimbalzato e un frammento di ogiva ha preso di striscio lache era in strada poco distante dai due litiganti. I Carabinieri della stazione di, intervenuti sul posto, hanno trovato e sequestrato unacalibro 38 con matricola abrasa lasciata a terra. La, medicata sul posto da sanitari del 118, ha riportato una lievesuperficiale. Indagini in corso da parte dei ...

