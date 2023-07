Donna anziana ferita di striscio da un colpo di pistola

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri sono intervenuti a via Campana, a Pomigliano d’Arco, per una 77enne del postodida undi. Da una prima sommaria ricostruzione pare che due persone – al momento ignote – stessero litigando tra loro quando a un certo punto uno dei due avrebbe esploso ol. Il proiettile sarebbe rimbalzato e un frammento di ogiva ha preso dilache era in strada poco distante dai due litiganti. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato unacalibro 38 con matricola abrasa lasciata a terra. Laè stata medicata sul posto da sanitari 118, ha riportato una lievesuperficiale Indagini in corso da parte dei militari di ...

