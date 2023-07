Djurgardens IF vs Elfsborg – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il match più importante della 16a giornata di Allsvenskan vedrà ilIF affrontare l’, leader del campionato, in una partita cruciale alla Tele2 Arena sabato 22 luglio A metà stagione, i padroni di casa sono attualmente al quarto posto e appena fuori dai posti per la qualificazione all’Europa Conference League, mentre gli ospiti hanno visto il loro vantaggio sulle inseguitrici ridursi a un solo punto dopo aver perso punti l’ultima volta. Il calcio di inizio diIF vsè previsto alle 15 Anteprima della partitaIF vsa che punto sono le due squadreIF La scorsa stagione, il Djurgarden si è piazzato al secondo posto in classifica, a sei punti dall’Hacken, e si avvia alla seconda metà di ...