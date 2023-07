“Diteci come sta!” Pierpaolo Pretelli | l’infortunio e dritto in ospedale Tutti preoccupati | poi la notizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023)e Giulia Salemi, estate d’amore alla faccia delle malelingue. Nelle ultime settimane si è più volte riparlato di una presunta crisi tra i Prelemi ma, appunto, era solo presunta. Nulla di vero nelle voci che davano in rotta la coppia nata al GF Vip di Alfonso Signorini, che tra l’altro è anche un grande amico. I due si stanno godendo le vacanze più innamorati e complici che mai. E ovviamente, soprattutto lei, non esitano a condividere sui rispettivi profili social le foto più belle e i video più divertenti da Mykonos e non solo. Ma nelle ultime ore c’è stata un po’ di preoccupazione. No, non per le sorti di questa coppia ma per, che ha partecipato alla Partita del Cuore, in onda su Italia1 giovedì 20 luglio sera, e un infortunio l’ha costretto a lasciare il campo dolorante. ...