Disservizi energia elettrica | Codacons Vomero | Indennizzi automatici

(Di venerdì 21 luglio 2023) “Il sottoscritto, avv. Domenico Terracino, n.q. di responsabile della sede del(NA), sita alla va F.. MIchetti 1 Napoli, la presente per segnalare gli innumerevoli reclami da parte di consumatori e società, di e Provincia, per i disagi e danni subiti a seguito del distacco improvviso e prolungato per diverse ore del giorno e della notte di questo mese (luglio 2023), del servizio di somministrazione di. A tal proposito richiedo di versare a tutti i cittadini del territorio di Napoli e Provincia che hanno subito il dettoo gliprevisti dal regolamento ARERA; con riserva di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti”. E’ l’iniziativa del presidente di...

Nella giornata di mercoledì 19 luglio, dopo alcuni, è stata completamente sospesa l'erogazione dell'elettrica poco dopo le 17 fino alle 23.30 circa, con famiglie con anziani e ...Da due giorni in città si susseguonolegati alla mancanza di acqua ed elettricità. Sidra comunica che è in corso una interruzione dielettrica che impedisce il funzionamento di importanti strutture di produzione di ...... soluzioni alternative per il pagamento dei ticket sanitari in contanti a seguito dei... azioni per sollecitare i fornitori di gas esul territorio regionale per l'adeguamento delle ...Continuano i disservizi elettrici a Catania e provincia: a Belpasso il sindaco Carlo Caputo ha fatto il punto della situazione.Difficoltà per i disservizi elettrici che stanno interessando Catania in queste ore. Attuato piano di emergenza all'ospedale Cannizzaro.